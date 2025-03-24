Более 50 школьников Подмосковья примут участие в финале международной научно-практической конференции

Свыше 50 подмосковных школьников станут участниками финала 24-й международной научно-практической конференции проектных работ «Старт в инновации». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Мероприятие пройдет в конце марта в Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и соберет более 330 участников из 58 регионов России, а также зарубежных стран.

В рамках конференции участники представят свои научные проекты. Авторы лучших получат ценные призы от партнеров мероприятия и возможность реализовать совместный проект с одной из ведущих индустриальных компаний России.

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