Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок, получившего золото на международной олимпиаде по математике
Губернатор Подмосковья: школьник из Химок взял золото на олимпиаде по математике
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил школьника из Химок Ивана Часовских с победой на Международной олимпиаде по математике.
«Иван Часовских из Химок завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по математике, показав лучший в мире результат!» - рассказал глава региона.
В составе сборной России Иван принял участие в 16-й Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Мероприятие проходило в Бухаресте. В общей сложности команда завоевала четыре медали — два золота и два серебра.
Иван учится в школе №14 и с шестого класса усиленно занимается математикой.
«Для него это уже второе «золото» — первое он завоевал на Международной математической олимпиаде IMO-2024. Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов», - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поздравил школьника из Клина, который занял первое место на всероссийском научном конкурсе.