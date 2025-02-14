Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок, получившего золото на международной олимпиаде по математике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях поздравил школьника из Химок Ивана Часовских с победой на Международной олимпиаде по математике.

«Иван Часовских из Химок завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по математике, показав лучший в мире результат!» - рассказал глава региона.

В составе сборной России Иван принял участие в 16-й Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. Мероприятие проходило в Бухаресте. В общей сложности команда завоевала четыре медали — два золота и два серебра.

Иван учится в школе №14 и с шестого класса усиленно занимается математикой.

«Для него это уже второе «золото» — первое он завоевал на Международной математической олимпиаде IMO-2024. Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поздравил школьника из Клина, который занял первое место на всероссийском научном конкурсе.