Более 50 сотрудников социальных центров Подмосковья оформили компенсацию аренды жилья

Уже более пятидесяти специалистов социальных центров региона оформили ежемесячную компенсацию аренды жилья. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Размер оказываемой финансовой поддержки составляет 20 тысяч рублей. Если в учреждении работает семейная пара, размер компенсации будет составлять 30 тысяч рублей.

Также в области начали действовать такие меры поддержки работников соцучреждений, как программа «Приведи друга» и ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Первой воспользовались свыше ста специалистов.

Новые меры поддержки охватят 47 подмосковных социальных учреждений и полторы тысячи специалистов, которые работают с инвалидами.