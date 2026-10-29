«Так и не вырубили, к сожалению»: водители Ижевска в панике из‑за непроходимых зарослей и лосей на шоссе

Вдоль Славянского шоссе в Ижевске разрослись кусты, облюбованные лосями. Животные то и дело выбираются из зарослей прямо на проезжую часть. Автомобилисты еще с лета пишут в соцсетях с просьбой убрать опасную растительность, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, проблемный участок расположен между гаражным комплексом и садовым товариществом. очевидцы рассказывают в соцсетях, что сохатые появляются на дороге неожиданно для водителей.

«Все лето просили убрать эти кусты, так и не вырубили, к сожалению!» — написал в комментариях к посту про ремонт дорог на личной странице и. о. министра транспорта Удмуртии Геннадия Таранова во «ВКонтакте» ижевчанин Денис К.

По данным издания, на обращение откликнулись в администрации Ижевска. Там пояснили в комментариях, что Славянское шоссе уже внесли в накопительный перечень работ. Объем задач оказался большим — предстоит и обрезать кусты, и вырубить деревья, — поэтому власти намерены выполнить все комплексно.

«Наиболее эффективным и рациональным подходом будет выполнение их одновременно с запланированным уширением автомобильной дороги на данном участке. Такой подход позволит оптимально использовать ресурсы и минимизировать неудобства, связанные с проведением работ, для всех жителей. Информации по срокам ремонта Славянского шоссе, к сожалению, пока нет», — ответили горожанину в мэрии.

По информации издания, один из местных жителей напомнил: расширение дороги планировали и даже частично начали еще около 10 лет назад, когда город возглавлял другой руководитель. Сейчас Ижевск находится под управлением Дмитрия Чистякова.

«Когда, интересно, доделают-то?! Несколько лет уже ничего не делают больше, вот только кусты очень сильно разрослись и заполонили весь кювет и обочину Славянского шоссе», — посетовал ижевчанин.

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