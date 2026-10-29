В Подмосковье звание «Почетный донор России» получили еще почти 650 жителей

С начала 2026 года звание «Почетный донор России» получили еще 625 жителей Подмосковья, их общее количество превысило 28,2 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Во многом благодаря такой активности доноров медицинские организации региона не испытывают недостатка в крови и ее компонентах», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звание присваивают донорам, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты. Для этого требуется безвозмездно сдать цельную кровь не менее 40 раз, плазму — не менее 60 раз или совмещать оба вида донаций.

Донором может стать человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Пройти процедуру можно в учреждениях службы крови области, а также во время выездных донорских акций. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.