Более 50 спортсменов приняли участие в турнире к юбилею тяжелой атлетики в Подольске

В Подольске отпраздновали 110-летний юбилей тяжелой атлетики. В рамках празднования прошел открытый турнир, в котором приняли участие более 50 спортсменов.

Соревнования прошли в зале тяжелой атлетики ледового дворца «Витязь». За победу в них боролись спортсмены со всего Подмосковья, а также из столицы.

В ходе мероприятия за вклад в развитие тяжелой атлетики были отмечены тренеры, спортсмены, руководители спортивных учреждений.

По итогам соревнований спортсмены Подольска заняли девять призовых мест. В абсолютном зачете по системе Синклера среди девушек и женщин победила Ольга Фомина из СШОР «Пахра», среди мужчин — Иван Крутов из ГБУ МО СШОР, среди юношей — Кирилл Мартынов из СШОР «Пахра».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что команда Подольска победила в первом сезоне Единой школьной лиги.