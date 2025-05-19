Более 50 спортсменов приняли участие в турнире к юбилею тяжелой атлетики в Подольске
В Подольске отпраздновали 110-летний юбилей тяжелой атлетики
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске отпраздновали 110-летний юбилей тяжелой атлетики. В рамках празднования прошел открытый турнир, в котором приняли участие более 50 спортсменов.
Соревнования прошли в зале тяжелой атлетики ледового дворца «Витязь». За победу в них боролись спортсмены со всего Подмосковья, а также из столицы.
В ходе мероприятия за вклад в развитие тяжелой атлетики были отмечены тренеры, спортсмены, руководители спортивных учреждений.
По итогам соревнований спортсмены Подольска заняли девять призовых мест. В абсолютном зачете по системе Синклера среди девушек и женщин победила Ольга Фомина из СШОР «Пахра», среди мужчин — Иван Крутов из ГБУ МО СШОР, среди юношей — Кирилл Мартынов из СШОР «Пахра».
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что команда Подольска победила в первом сезоне Единой школьной лиги.