Андрей Воробьев: команда Подольска победила в первом сезоне Единой школьной лиги

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал, что команда Подольска стала абсолютным победителем первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья.

Как сообщил губернатор, соревнования проводились на протяжении всего учебного года. Всего прошло около 5 тыс. соревнований. В них приняли участие свыше 10 тыс. человек из 201 школы 13 округов.

Воробьев поблагодарил знаменитых спортсменов за вклад в популяризацию спорта в регионе.

По словам губернатора, по итогам муниципального, регионального этапов и «Финала четырех» были определены победители по видам спорта: Щелково — шахматы; Подольск (юноши и девушки) — баскетбол 3х3; Щелково (юноши) и Истра (девушки) — волейбол; Подольск — футзал.

«От всей души поздравляю наших победителей и благодарю каждого участника и тренера! Вы все — большие молодцы! Со следующего года участвовать в Школьной лиге будут уже все наши городские округа. Желаю удачи и ждем вас в новом сезоне!» - добавил губернатор.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поздравил жителей области с 1 Мая.