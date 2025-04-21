Более 500 человек поучаствовали в конкурсе патриотических агитбригад в Подольске

В Подольске прошел конкурс патриотических агитбригад. Мероприятие провели на базе гимназии № 7, сообщили в муниципальной администрации.

В конкурсе приняли участие 550 ребят из 28 отрядов «Орлят России». Юные артисты представили литературно-музыкальные номера и исполнили песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

«Конкурс стал праздником творчества, дружбы и памяти о великом подвиге предков», — говорится в сообщении администрации.

Ранее театр моды из Подольска стал обладателем Гран-при на международном фестивале «Браво, Артист».