Более 500 человек поучаствовали в конкурсе патриотических агитбригад в Подольске
В Подольске прошел конкурс патриотических агитбригад
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске прошел конкурс патриотических агитбригад. Мероприятие провели на базе гимназии № 7, сообщили в муниципальной администрации.
В конкурсе приняли участие 550 ребят из 28 отрядов «Орлят России». Юные артисты представили литературно-музыкальные номера и исполнили песни, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
«Конкурс стал праздником творчества, дружбы и памяти о великом подвиге предков», — говорится в сообщении администрации.
Ранее театр моды из Подольска стал обладателем Гран-при на международном фестивале «Браво, Артист».