Подольский театр моды получил Гран-при международного фестиваля-конкурса «Браво, Артист»

Подольский театр моды «Эксклюзив» ДК «Октябрь» завоевал Гран-при по итогам международного мультижанрового фестиваля-конкурса «Браво, Артист». Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Мероприятие было организовано концертно-продюсерским центром Дмитрия Писарева при поддержке Российского творческого Союза работников культуры, фонда «Русское наследие» и «Офицеров России».

Представители Подольска были признаны лучшими в номинации «Театральное искусство». За победу в ней боролись 54 коллектива. Артисты Подольска представили постановку и костюмы из коллекции «Баня парит — баня правит».

В результате артистов пригласили на съемку гала-концерта с участием звезд российской эстрады, который пройдет в театре «Русской песни» Надежды Бабкиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества.