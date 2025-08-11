Более 500 спортивных мероприятий прошло в Подмосковье в рамках Дня физкультурника

В Подмосковье масштабно отметили День физкультурника. В округах региона прошло свыше 500 мероприятий. Их посетили более 150 тыс. человек, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Самые массовые мероприятия были проведены в Балашихе, Богородском округе, Жуковском, Истре, Мытищах и Пушкино.

К примеру, в Пушкино прошли соревнования по гребле на лодках класса «дракон», в Егорьевске — массовый забег, в Луховицах — турнир по авиамодельному спорту.

Помимо этого, в регионе прошел фестиваль спорта «Победа». Его провели на территории 63 парков области. Общее число посетителей превысило 35 тыс. человек.

Кроме того, жители региона могли пройти испытания всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и поучаствовать в мероприятиях проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области возведут и реконструируют четыре спортивных объекта.