Более 500 тыс. уведомлений о техобслуживании газа поступило жителям Подмосковья с начала года
Жители Подмосковья с начала 2026 года получили свыше 500 тыс. уведомлений о плановом техническом обслуживании газа, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Уведомления поступают в личный кабинет на региональном сайте Госуслуг за месяц до проведения работ. В сообщениях указаны дата и время техобслуживания по конкретному адресу.
В онлайн-формате можно получить и акт выполненных работ. Для этого нужно заполнить соответствующую онлайн‐форму.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ для выявления нарушений во дворах.