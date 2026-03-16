Более 500 тыс. уведомлений о техобслуживании газа поступило жителям Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья с начала 2026 года получили свыше 500 тыс. уведомлений о плановом техническом обслуживании газа, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Уведомления поступают в личный кабинет на региональном сайте Госуслуг за месяц до проведения работ. В сообщениях указаны дата и время техобслуживания по конкретному адресу.

В онлайн-формате можно получить и акт выполненных работ. Для этого нужно заполнить соответствующую онлайн‐форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ для выявления нарушений во дворах.