Более 500 тыс. жителей Подмосковья присоединились к проекту «Активное долголетие»

В Подмосковье участниками проекта «Активное долголетие» стали уже свыше 500 тыс. жителей. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

«За шесть лет количество участников выросло с 50 тыс. до более чем полумиллиона — то есть более чем в десять раз», — рассказал депутат.

В Дмитрове состоялся форум «Активное долголетие в Подмосковье». Его участниками стали более 300 участников программы. Для них провели различные мастер-классы и спортивные занятия.

Сейчас в регионе насчитывается 68 клубов проекта. Также к нему присоединились более 1 тыс. культурных и свыше 300 спортивных учреждений. В программе задействованы 4,8 тыс. инструкторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития программы.