«Диктант Победы» в Химках написали прямо в аэропорту Шереметьево

Химки в очередной раз присоединились к международной патриотической акции «Диктант Победы», сообщила пресс-служба администрации городского округа. Центральной площадкой в городском округе стал аэропорт Шереметьево — одна из самых необычных локаций для написания исторического теста.

Пассажиры, сотрудники воздушной гавани и все желающие смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне (ВОВ) прямо перед вылетом или после прилета.

Старт акции в Химках дали глава округа Инна Федотова, легендарная фигуристка и депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина, депутаты Московской областной думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, а также лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Роднина, открывая мероприятие, подчеркнула: сегодня особенно важно и ценно, что люди разных возрастов и профессий объединяются, чтобы не только проверить свои знания, но и сохранить в памяти важные страницы истории.

В этом году в Химках организовали 37 площадок: это школы, лицеи, гимназии и общественные пространства. Кроме того, проверить свои знания по истории ВОВ можно было и онлайн, не выходя из дома.

Мирзонов отметил, что «Диктант Победы» объединяет тех, кто хочет не просто помнить, но и понимать события тех лет. Такие акции, по его словам, формируют ответственное отношение к истории и помогают противостоять ее искажению.

Сам диктант в 2026 году посвятили сразу двум знаменательным датам — 130-летию со дня рождения маршала Георгия Константиновича Жукова и 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Отдельный блок вопросов затронул подвиги участников специальной военной операции (СВО). На площадках акции каждый желающий мог также написать письмо со словами поддержки российским военнослужащим.

Ранее участники «Диктанта Победы» в Подмосковье поделились впечатлениями об акции.