Восемь лет тюрьмы за лотос: какие растения нельзя выращивать на даче и в огороде

В России за выращивание голубого лотоса, ипомеи трехцветной и других запрещенных растений можно получить реальный тюремный срок. Об этом в комментарии РИА Новости напомнил юрист Вячеслав Рычков.

По его словам, уголовная ответственность наступает, если гражданин культивировал их в особо крупном размере. А что считать таким размером, определяет постановление правительства № 934.

Для разных видов растений цифры различаются: где-то достаточно 2-4 кустов, но обычно порог начинается с 10 растений. Максимальное наказание по уголовной статье — лишение свободы сроком до восьми лет.

Если же количество запрещенных растений не дотягивает до крупного или особо крупного размера, то наступает административная ответственность. Для обычных граждан это штраф от 3 до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток. Юридическим лицам придется заплатить гораздо больше — от 100 до 300 тыс. рублей.

В перечень запрещенных к возделыванию растений входят голубой лотос, ипомея трехцветная, турбина щитковидная, некоторые виды грибов и кактусов, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, а также шалфей предсказателей. Последний используют в оккультных практиках — он способен вызывать галлюцинации. Особо опасны разновидности мака и ипомея трехцветная: в них содержатся наркотические вещества.

Важный нюанс: ответственность может наступить, даже если растения выросли стихийно, самосевом, а владелец участка не успел их вовремя удалить. Закон требует принимать меры по уничтожению запрещенной флоры, и бездействие приравнивается к культивированию.

