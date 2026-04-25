В Подольске стартовал Всероссийский субботник

В Подольске 25 апреля начался Всероссийский субботник, сообщила пресс-служба администрации городского округа. Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки для мусора, грабли — уже подготовлен и выдан на точках сбора.

Пункты выдачи инструментов и зоны уборки также организованы прямо на дворовых территориях всего городского округа, так что каждый житель может выйти навести порядок возле собственного дома.

К общему делу с самого утра подключились учащиеся подольского колледжа имени А. В. Никулина. Будущие строители и автомеханики с граблями и мешками вышли на Октябрьский проспект. Ребята признались, что их вдохновляет чудесная погода и отличная компания неравнодушных людей. Атмосфера единства чувствуется во всем — каждый понимает, что делает важное, общее дело.

Не остались в стороне и активисты местного отделения «Молодой Гвардии». Они пришли на субботник к детскому центру «Кораблик». Параллельно с этим в лесопарке «Дубки» уже работают волонтеры Подмосковья. Они очищают территорию от мусора и прошлогодней листвы.

Всероссийская акция объединила и обычных жителей многоквартирных домов. Например, жители дома, расположенного на улице Барамзиной, вышли во двор целой компанией.

Теперь в Подольске станет заметно чище. Но главное — люди почувствовали, что порядок вокруг зависит от каждого из них. Субботник продолжается, и двери для желающих навести красоту в родном городе открыты на всех площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона на Всероссийский субботник.