Более 60 светофоров модернизировали и отремонтировали в Подмосковье с начала года

С января текущего года в регионе модернизировали и отремонтировали 67 светофоров, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в 26 муниципалитетах.

Специалисты подключили удаленное управление объектами. На 12 светофорах была оборудована светодиодная подсветка, которая дублирует сигнал. К примеру, такие работы провели в Подольске, Мытищах, Щелково, Сергиевом Посаде.

Как отметили в министерстве, до конца текущего года в муниципалитетах планируется провести ремонт еще на 25 светофорах, установленных на региональных дорогах.