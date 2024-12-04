Более 600 человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года

Шестьсот двадцать семь человек заблудились в лесах Подмосковья с начала года, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. С просьбой помочь выбраться из чащи звонили как сами заблудившиеся, так и их близкие.

«К счастью, все вернулись к своим родным», — рассказал председатель комитета Евгений Агулов.

За осенний период в лесах заблудились 63 человека. Это 27 мужчин, 26 женщин и 10 детей.

В большинстве случаев в лесу терялись пожилые люди, дети и подростки. Также среди «потеряшек» — любители лесных прогулок с разряженным телефоном или даже без него. Многие были одеты в одежду неярких цветов или камуфляжную форму. Это серьезно затрудняло их поиски.

В ведомстве напомнили, что перед прогулкой по лесу нужно сообщить о своих планах близким. Рекомендуется надеть одежду ярких цветов, взять с собой воду, перекус, спички, лекарства, а также зарядить телефон. Ни в коем случае нельзя отпускать в лес одного пенсионера, инвалида или ребенка.