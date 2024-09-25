Более 600 инженерных сетей приняли в областную собственность в Подмосковье с начала года
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В Подмосковье с начала года в областную собственность приняли 426 объектов электросетевого и 185 объектов газового хозяйства, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Так, были переданы трансформаторные подстанции, внешние электросети, ЛЭП, кабельные линии, газопроводы.
Цель этой работы — централизация инженерных активов. После передачи в областную собственность объекты закрепляют за ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, в регионе обеспечивается надлежащее обслуживание этих объектов.