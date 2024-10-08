Более 62 тысяч участников проекта «Активное долголетие» выбрали занятия по компьютерной грамотности

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о самых популярных направлениях в клубах проекта «Активное долголетие». Программа объединила уже 355 тысяч пенсионеров.

Наибольшей популярностью среди участников проекта пользуются занятия по компьютерной, финансовой и правовой грамотности. Занятия по компьютерной грамотности выбрали более 62 тысяч человек, занятия по правовой и финансовой грамотности — около 19 тысяч участников.

На таких занятиях пенсионерам рассказывают, как вести семейный бюджет, выявить мошенников, защитить личные и банковские данные.