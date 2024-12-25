Более 7 тысяч рабочих мест создали в сфере торговли и услуг Подмосковья за год

Свыше семи тысяч рабочих мест было создано в сфере торговли и услуг в Подмосковье с начала года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Открываются новые торговые центры, продовольственные магазины, кафе и рестораны, что способствует повышению уровня занятости населения — с начала года создано свыше 7,2 тысячи рабочих мест», - говорится в сообщении ведомства.

Также в области регулярно проходят ярмарки, на которых можно приобрести продукцию со всей России и из стран ближнего зарубежья. С начала года в округах провели порядка двух тысяч таких мероприятий.

Министерство держит на контроле точки несанкционированной торговли. С помощью ИИ с января в регионе выявили более 32 тысяч таких нарушений.