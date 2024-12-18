Более 75 тысяч свободных вакансий доступно в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги 2024 года в сфере трудоустройства граждан. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, сейчас в регионе доступно более 75 тысяч свободных вакансий.

Среди представленных вакансий есть необычные. Так, в регионе ищут конфетчиков, виварщиков, хроматографистов и концертмейстеров.

С начала года областной центр занятости оказал жителям более 95 тысяч услуг. Свыше 25 тысяч человек прошли профориентационное тестирование, четыре с половиной тысячи прошли переподготовку или получили дополнительное образование, еще четыре тысячи обучились навыкам активного поиска работы и проконсультировались с психологами.