Более 750 художественных выставок провели в библиотеках Подмосковья с начала года

С начала этого года в библиотеках Подмосковья прошло 755 художественных выставок, передает Министерство культуры и туризма Московской области. Общее число их посетителей превысило 260 тысяч человек.

К примеру, Истринская центральная библиотека имени А. Чехова организовала выставку «Театральные записки». В экспозиции представили эскизы к спектаклям, над которыми работала художница Татьяна Павлова.

Посетители центральной библиотеки имени Н. Тряпкина в Лотошино могли ознакомиться с работами заслуженного художника России Ильяса Айдарова. Выставка называлась «Живая магия картин».

С января в библиотеках региона также провели 127 выставок фотографий. Их посетили в общей сложности свыше 70 тысяч человек.