Более 81 млн рублей направят на реализацию социально значимых проектов в Подмосковье

Конкурс прошел в четвертый раз. На него поступило 125 заявок. В результате субсидии получили 33 проекта, в том числе 12 проектов в сфере соцзащиты граждан, по 8 проектов в сфере культуры и искусства и в сфере молодежной политики, 5 проектов в сфере добровольческой деятельности. Общая сумма грантов превысила 81 миллион рублей.

«Мы видим, что растет количество неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, помогающих тем, кто в этом нуждается, развивающих наш регион», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В числе победителей — проекты «Национальной ассоциации развития инноваций, предпринимательства и самозанятости», Благотворительного фонда помощи детям «Рождественская звезда», начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Подмосковья Евгения Лукошникова.