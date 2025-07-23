Более 93 млн поездок на такси зафиксировали в Подмосковье с начала 2025 года

Более 93 млн поездок на такси совершили пассажиры в Подмосковье с начала текущего года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В среднем каждый день на линию выходили до 65 тыс. автомобилей такси. За сутки они совершали свыше 511 тыс. поездок — это порядка 1,3 млн пассажиров.

Наибольшее число поездок за указанный период было совершено в Домодедово и Одинцово. Средняя стоимость поездки составила около 520 руб., а среднее время ожидания — примерно 2 минуты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главами округов и правительством региона ремонт дорог.