Более чем на 60 природных территориях Московской области организуют субботник 25 апреля

25 апреля во всех городских округах Московской области состоится масштабный общеобластной субботник. Это отличная возможность для жителей внести свой вклад в благоустройство родного края и сделать регион чище и уютнее. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего организаторы определили 635 мест для проведения субботника, а для удобства участников подготовили 552 точки выдачи инвентаря. На крупных площадках гостей ждут не только полезные дела, но и приятные бонусы: будет организовано горячее питание и развлекательная программа — так работа станет еще приятнее и веселее.

Особое внимание в этот день уделят природным зонам. Масштабные уборки пройдут на берегах свыше 10 водоемов, в 12 лесопарках и лесных массивах, в 45 городских парках и скверах.

Жители Щелкова, Коломны, Дубны, Красногорска, Ленинского округа, Пушкина и Павловского Посада займутся уборкой прибрежных территорий. В лесопарковых зонах работы развернутся в Подольске, Королеве, Котельниках, Домодедове, Жуковском и Лыткарине.

Городские парки и скверы приведут в порядок во множестве городов — от Клина до Шатуры. В числе ключевых точек: парк «Сестрорецкий» в Клину, парк «Фабричный пруд» в Реутове, Аллея Героев во Фрязине, парк у стадиона «Авангард» в Электростали и другие.

С подробным перечнем мест проведения субботника и точек выдачи инвентаря можно ознакомиться на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство Центрального парка в Щелкове завершится осенью.