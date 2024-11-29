Более четырех миллиардов рублей направят на поддержку многодетных семей в Подмосковье в 2025 году
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Более четырех миллиардов рублей планируется направить на поддержку многодетных семей в Подмосковье в следующем году, передает Министерство социального развития Московской области.
В общей сложности в области проживают более 113 тысяч многодетных семей. В них воспитывают свыше 365 тысяч детей.
Для таких семей предусмотрены различные меры поддержки. Наиболее востребованные из них — бесплатный проезд в общественном транспорте и ежегодная выплата на покупку школьной формы.
В числе новых мер поддержки — компенсация за земельный участок в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать музеи и выставки.