Более шестисот двоен родились в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье родились более 660 двоен и восемь троен. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия. В наших родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты. Также родильные дома и перинатальные центры оснащены всем необходимым медицинским оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он напомнил, что для пациенток проводят телемедицинские консультации, занятия в школах будущих мам, в регионе также работают центры грудного вскармливания. В Подмосковье выстроена трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Женщинам доступны различные виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, партнерские. Узнать подробнее о системе родовспоможения Подмосковья можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.