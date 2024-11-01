Более тридцати газелей передали муниципальным бюджетным учреждениям Подмосковья

Водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья передали 33 новые ГАЗели. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что новые машины получили городские округа Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Ступино, Химки, Чехов, Шатура и Электросталь. Автомобили передали на территории Московского предприятия, которое специализируется на продажах автомобилей и запчастей. Технику уже подключили к работе, ее будут использовать для транспортировки инструментов, материально-технической инфраструктуры, а также для перевозки рабочих бригад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.