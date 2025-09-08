Борец из Московской области одержал победу на Всероссийских соревнованиях

Подмосковный спортсмен Арсен Кудаев одержал победу на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок России U-18», посвященных памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова, он выступил в весовой категории 71 кг. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте оказался спортсмен из Санкт-Петербурга, на третьем – из Ростовской и Новосибирской областей. Состязания провели в городе Боре (Нижегородская область) в рамках государственной программы «Спорт России». В них приняли участие около 600 борцов из 50 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.