Четыре часа тушили торфяной пожар в Раменском

Четыре часа потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать торфяной пожар, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Возгорание случилось в трех километрах от деревни Минино в Раменском. Огонь распространился на площади 0,01 гектара.

На место незамедлительно направили шесть человек и две единицы техники. Причиной пожара стал человеческий фактор. В настоящее время устанавливаются подозреваемые в поджоге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробье подчеркивал, что подготовка к зиме требует максимальной собранности.