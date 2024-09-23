Андрей Воробьев: подготовка к зиме требует максимальной собранности

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами муниципалитетов подготовку к зиме. Он подчеркнул, что важно сохранить темп работ.

«Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как, впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», - сказал глава региона.

В рамках краткосрочной программы в этом году реализуют 170 мероприятий, в том числе модернизируют 38 котельных/ЦТП и 185 километров теплосетей. В рамках долгосрочной программы до 2029 года будет реализовано 636 мероприятий. К реализации 267 из них приступят в этом году — это модернизация 195 километров теплосетей и 100 котельных/ЦТП, а также строительство 47 новых котельных.

Ряду коммунальных объектов в регионе уделено особое внимание. В их числе котельная Менделеево в Солнечногорске и участок теплосетей протяженностью 2,6 километра в Волоколамске.

До середины октября капитально отремонтируют магистральные сети отопления и ГВС по проспекту Космонавтов в Королеве, до 25 октября — более девяти километров в Климовске.

Продолжается модернизация котельной №12 в Узуново под Серебряными Прудами. Работы завершат до 15 октября. В микрорайоне Поречье в Одинцово в начале октября приступят к монтажу БМК. Объект заработает 1 ноября. В Лыткарино к концу недели завершат капремонт теплосетей от котельной №1 протяженностью 220 метров. В Починках под Егорьевском к концу сентября завершат работы на участке теплосетей. В этом году также введут новую котельную «Рыболово» в Раменском, БМК в Рузе, Щелково и Чехове.