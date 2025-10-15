Четыре новых автобуса вывели на маршруты в Подольске

Четыре новых автобуса ЛиАЗ вывели на маршруты общественного транспорта в Подольске. Об этом сообщили в администрации округа.

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев передал АО «Мострансавто» 20 новых автобусов.

Каждый новый автобус в Подольске вмещает более 100 человек. Машины оснащены системами видеонаблюдения и климат-контроля, электронными маршрутоуказателями, USB-розетками. В автобусах предусмотрены низкопольный вход и аппарель для маломобильных пассажиров, площадка для колясок.

Автобусы будут курсировать по маршрутам № 520 и № 9. До конца текущего года в округ поступит еще несколько новых машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте интеграции маршрутов общественного транспорта со столицей.