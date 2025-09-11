Губернатор Воробьев рассказал о запуске автобусов между Москвой и Подмосковьем

Правительство Московской области совместно с правительством столицы приняли решение по интеграции маршрутов между Москвой и областью. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это сделает поездки пассажиров до метро и станций МЦД еще быстрее и удобнее», – написал он.

Так, уже переданы маршруты № 1434 (бывший № 434) — от метро «Планерная» до ЖК «Эдем» и № 1343 (бывший № 343) — от метро «Беломорская» до мкр. Новогорск в Химках. Кроме того, были усилены четыре подмосковных маршрута до станций МЦД – № 472 — до МЦД «Долгопрудная», № 833 — до МЦД «Опалиха» и «Павшино», № 845 — до МЦД «Красногорская» и «Павшино» и № 476 — до МЦД «Крюково». На них добавили шесть больших автобусов, а также увеличили количество рейсов и сократили интервалы.

Воробьев добавил, что до конца 2025 года столица планирует принять более 20 маршрутов из Химок, Красногорска, Власихи, Краснознаменска и Одинцово. По его словам, это свыше 100 автобусов, которые направят на самые востребованные направления к МЦД и ж/д станциям на северо-западе и западе.

Губернатор подчеркнул, что развитие транспортной системы Московского региона происходит совместно с Москвой и позволяет жителям Подмосковья тратить меньше времени в пути.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.