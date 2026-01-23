Четыре новых участковых пункта полиции открыли в Московской области за год

В Подмосковье в 2025 году открыли четыре новых участковых пункта полиции — в Долгопрудном, Люберцах и Одинцово. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Так, в Долгопрудном участковый пункт полиции заработал на Парковой улице, 46к1; в Люберцах — на улице Академика Северина,14 в поселке Мирный; в Одинцово — на улице М. Бирюзова, 13, пом. 3Н и в микрорайоне Клубничное поле, 1, пом. 11.

В 2026 году планируется открыть 10 таких объектов — в Красногорске, Химках, Мытищах, Королеве, Котельниках и Одинцово.

«Открытие участковых пунктов полиции — это важный шаг для повышения уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей», - подчеркнули в ведомстве.

