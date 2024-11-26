Четыре уголовных дела возбудили в Подмосковье по итогам мероприятия «Нет ненависти и вражде»

В Подмосковье подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде». Его проводили сотрудники ГУ МВД России по Московской области в период с 5 по 14 ноября.

В рамках мероприятия правоохранители провели более 850 проверок мест пребывания иностранных граждан. В том числе были проверены 452 объекта проживания иностранцев, 201 стройплощадка, 204 торговые точки.

В результате были возбуждены четыре уголовных дела по преступлениям экстремистской направленности и три административных дела.

Помимо этого, в интернете были обнаружены 25 сайтов с информацией экстремистской направленности. Материалы об этом передали в Роскомнадзор.