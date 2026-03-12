Число офтальмологических операций увеличилось на 20% в Подмосковье

В Подмосковье стали чаще проводить офтальмологические операции. Так, их количество увеличилось на 20%, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Открытие в прошлом году стационаров кратковременного пребывания, оснащение медучреждений современным оборудованием, профессионализм и опыт медицинских специалистов позволили в прошлом году на 20% увеличить число проводимых операций на глаза», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В 2025 году в регионе провели более 52 тыс. таких операций. Этот показатель почти на 10 тыс. превысил результат 2024 года. Большинство операций — 95% — были малоинвазивными. Чаще всего оперировали катаракту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового поликлинического корпуса в Красногорске.