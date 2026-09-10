Бананы на серверах: как сыровар из Истры решил обогреть тропики в Подмосковье

Сыровар из Истры Олег Сирота, известный своими сырами, задумал необычный проект — выращивать бананы в Подмосковье. На первый взгляд идея кажется авантюрной: где тропические фрукты и где регион, в котором зима держится пять месяцев. Но фермер нашел выход, сообщил REGIONS.

«Сыр мы в Истре уже сделали. Теперь очередь бананов», — заявил Олег Сирота.

В основе замысла — использование тепла, которое вырабатывают серверы, занятые вычислениями для искусственного интеллекта. Логика такая: газ преобразуется в электроэнергию, она питает серверы, а те в процессе работы нагреваются.

Как правило, это тепло просто рассеивается в атмосфере, однако Сирота планирует направить его в теплицы, причем вместе с углекислым газом. Конечная цель — купола, внутри которых установится настоящий тропический микроклимат. Там, по задумке фермера, будут созревать бананы, ананасы и, возможно, другие экзотические фрукты.

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