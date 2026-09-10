Новый тренд в Подмосковье: почему «денежный кофе» с корицей пьют только по четвергам и работает ли ритуал

По четвергам в социальных сетях Черноголовки распространяется совет: выпить кофе со щепоткой корицы, приготовленный с особыми мыслями и словами, чтобы «расширить финансовые потоки». Тренд на «денежный кофе» — это ритуал, который, по задумке, должен притягивать деньги. Психолог объяснил REGIONS механизм подобных практик.

Как приготовить «денежный кофе» с корицей

Кофе с корицей становится талисманом, которому приписывают способность притягивать достаток. Практика «денежного кофе» работает только по четвергам. В этот день люди добавляют в напиток корицу, размешивают строго по часовой стрелке, загадывают желание о финансовом благосостоянии и произносят: «Кофе с корицей мешаю, финансовые потоки расширяю! Да будет так!». Затем человек спокойно пьет кофе и представляет конкретную сумму, которая должна появиться в кошельке или на карте. Причем кофе должен быть без сливок, молока и сахара.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Пичугина ]

Почему четверг и откуда взялся ритуал

В астрологии считается, что четвергу покровительствует Юпитер — планета роста, изобилия и удачных возможностей. Связь этого дня с древнеримским божеством прослеживается и в названиях дней недели: с латинского четверг переводится как «день Юпитера».

Корица в этой истории отвечает за огонь и обновление. В некоторых пересказах мифа Феникс строил гнездо из ароматных веток, среди которых упоминалась корица. Затем птица сгорала и возрождалась из пепла. Со временем пряность начали связывать с энергией перемен и новым этапом жизни. Современный вариант обряда получил распространение прежде всего благодаря эзотерическим блогам и публикациям в социальных сетях.

Что об этом думает эксперт

Кризисный психолог Ирина Шумская связывает интерес к ритуалам с потребностью в предсказуемости. Деньги как раз относятся к таким темам: расходы часто возникают неожиданно, доходы меняются, а накопление крупной суммы требует времени.

По ее словам, люди используют ритуалы, чтобы успокоиться, взбодриться или справиться со сложными переживаниями, и удовлетворить потребность в контроле. Повторение осмысленного действия дает мозгу якорь: снижает тревожность и помогает удерживать внимание на цели.

Таким образом, четверговая чашка может стать небольшой паузой, во время которой человек формулирует финансовую цель. Вывод простой: обряд не заменяет реальных шагов, но помогает на них настроиться.

Когда ритуал действительно может сработать

Кофе с корицей принесет больше пользы, если за ним последует реальное действие, считает эксперт. Например, человек может сразу перевести небольшую сумму на накопительный счет, проверить расходы за неделю или отказаться от ненужной платной подписки.

«Допустим, цель — накопить ₽100 тыс. Каждое утро четверга он представляет эту сумму, а после завтрака переводит в сбережения хотя бы ₽100. Однако стоит не забывать, что навязчивое поведение отличается от приятной традиции. Безобидный ритуал — это когда человек может его легко пропустить или изменить без страха и тревог. Если отсутствие нужной чашки вызывает сильную тревогу, а повторяющиеся действия начинают мешать обычной жизни, к ним стоит отнестись внимательнее», — поясняет психолог Ирина Шумская.

Полезна ли корица

По медицинским данным, 2–3 грамма молотой корицы в день в течение 12 недель сопровождаются снижением массы тела. Механизм связан с чувствительностью к инсулину — человек лучше ощущает насыщение и меньше накапливает съеденное. Корица сглаживает скачки сахара в крови и защищает клетки от окислительного стресса благодаря антиоксидантам.

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