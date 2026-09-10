В Подмосковье по народной программе обновили детские поликлиники

По итогам пяти лет в Подмосковье построили и капитально отремонтировали 27 детских объектов здравоохранения, в регионе проживают 1,76 млн детей, и запрос на доступную и качественную медицину в шаговой доступности — один из самых частых в народной программе «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии

Так, в Электростали после капитального ремонта открылась детская поликлиника №2, в Звездном городке - завершается строительство модульной поликлиники на 900 посещений. Депутат Мособлдумы Линара Самединова подчеркнула, что за пять лет в регионе было построено 16 поликлиник смешанного типа и детских поликлиник, проведен капитальный ремонт 11 объектов. Кроме того, была организована маршрутизация между поликлиниками и больницами.

В Электростали на проспекте Ленина после капремонта появились функциональные кабинеты врачей, зоны ожидания, игровая комната. Местная жительницы Анастасия Царева призналась, что приходит туда с сыном с самого его рождения.

«Мы застали и до ремонта, и после. Сделали новую планировку, появилась комната для мам с грудными детьми. Раньше переодевали и кормили в общем коридоре за ширмой — сейчас отдельное помещение, и это просто спасение. Еще появилась игровая зона — до этого стояли только кушетки, а теперь дети спокойно играют, пока ждут приема», — поделилась впечатлениями Анастасия.

Заведующая поликлиникой Татьяна Токарева подчеркнула, что ремонт изменил и подход к лечению. По ее словам, поликлиника обслуживает почти 9 тыс. детей, поэтому важно, чтобы им было комфортно — и физически, и психологически.

В Звездном городке детской поликлиники не было, поэтому родителям приходилось возить детей в соседние города и в Москву. На данный момент строительство модульной поликлиники выходит на финишную прямую. Глава Щелково Андрей Булгаков подчеркнул, что ее открытие запланировано на октябрь. Там будут принимать все необходимые специалисты, создадут кабинеты УЗИ, физиотерапии, массажа, процедурный и прививочный. Потоки здоровых и заболевших детей разделят для безопасности и комфорта маленьких пациентов.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, в Подмосковье выполнена практически полностью. Особое внимание в ней уделяется здравоохранению. За это время в Московской области построено более 60 новых медицинских учреждений, оснащенных современным оборудованием, привлечено свыше 57 тыс. новых медицинских специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.