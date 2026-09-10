Губернатор Воробьев провел встречу, посвященную расширению сотрудничества, с представителями Китая

Губернатор Московской области принял участие во встрече с китайскими партнерами, которая прошла в преддверии открывшегося VII Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса. Участниками встречи также стали председатель китайской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун, председатель российской части Российско‑Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, они обсудили расширение торговли, реализация инвестиционных и гуманитарных проектов, а также вопросы цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Лидеры наших государств задают хороший тон в сотрудничестве регионов России и провинций Китая. Московская область этим очень дорожит. Мы первые по внешнеторговому обороту, при том, что не имеем нефти или газа. У нас два больших «сухих порта», которые каждый год показывают динамику, как по экспорту, так и по импорту. Мы также постоянно встречаемся с представителями китайских предприятий ‒ это и автомобильная промышленность, и производство различных узлов машиностроения, которые могут выпускаться на территории Подмосковья. В июле мы имели возможность участвовать в мировой конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. ИИ и робототехника ‒ это то, что мы также хотим развивать в нашем сотрудничестве. И еще один важный момент ‒ это изучение русского и китайского языков в школах», – сказал губернатор.

Регион является лидером в России по торговле с Китаем, в 2021 года взаимный товарооборот увеличился почти в два раза. Подмосковье обеспечивает более 8% всего внешнеторгового оборота между двумя странами. Ли Хунчжун подчеркнул, что курс, заданный председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, служит для стран главным ориентиром в укреплении партнерства.

При участии китайских партнеров в Подмосковье создаются и развиваются два крупных «сухих порта» для ускорения международной торговли. В Дмитровском построят вторую очередь ТЛЦ «Белый Раст», которая позволит создать 2 тыс. рабочих мест и увеличить пропускную способность в 3 раза. В Наро-Фоминском к концу 2027 года планируют запустить крупный логистический хаб «Селятино».

Стороны реализуют ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске. Сегодня 170 из 400 размещенных там компаний-резидентов – китайские. Теперь идет реализация второй очереди парка, запуск которой запланирован в следующем году. Инвесторы из КНР продолжают создавать на территории Подмосковья новые производства, например, в Подольске китайский лидер электротехнической отрасли уже начал делать специализированное оборудование.

Еще одно ключевое направление сотрудничества Подмосковья и Китая ‒ цифровизация и искусственный интеллект. При создании новых сервисов и алгоритмов подмосковные специалисты используют международный опыт, в том числе разработки на базе китайских нейросетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.