Как перевести пластиковые окна в «зимний режим» и нужно ли вообще?

С наступлением холодов владельцы квартир начинают регулировать пластиковые окна, переводя их в так называемый «зимний режим». Однако делать это каждый год без необходимости не стоит. Как понять, действительно ли окну нужна дополнительная регулировка, почему из него может дуть и когда подготовка уже не поможет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал строитель Александр Новицкий.

Как перевести окно в «зимний режим»?

«Зимний режим» — народное название максимального прижима створки к раме. Технически речь идет о регулировке эксцентриков, или цапф, — подвижных металлических элементов, расположенных на торце створки.

Такая возможность есть у большинства современных окон среднего и премиум-сегмента. В самых бюджетных моделях и некоторых окнах от застройщика эконом-класса цапфы могут быть круглыми и не иметь возможности регулировки.

Однако даже в этом случае изменить прижим иногда можно. Мастера подтягивают скрытые винты на петлях, смещая створку ближе к раме, либо немного сдвигают ответные планки.

«Если же окну уже много лет и из него дует из-за изношенного уплотнителя, простая регулировка цапф проблему не решит. В таком случае потребуется заменить старую резину на новую и эластичную», — отметил специалист.

Нужен ли «зимний режим» в каждой квартире?

Ежегодно переводить пластиковые окна на максимальный прижим без причины не нужно.

«Если из окна не дует, в квартире тепло, а на подоконнике нет сквозняка, конструкцию лучше оставить без изменений», — объяснил строитель.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

«Зимний режим» имеет смысл использовать, если уплотнитель со временем немного износился и появился ощутимый поддув. При этом постоянно держать створку на максимальном прижиме не рекомендуется: избыточная нагрузка может навредить конструкции.

Чем опасна неправильная регулировка?

Слишком сильный прижим может повредить как уплотнитель, так и оконную фурнитуру. Если перетянуть эксцентрики или оставить максимальный прижим на теплое время года, уплотнитель будет постоянно находиться под избыточным давлением. Со временем он может деформироваться, потерять эластичность и потрескаться.

Дополнительную нагрузку получает и фурнитура. Из-за сильного прижима для закрытия окна приходится прикладывать больше усилий, поэтому металлические детали — ручка, петли и передаточные механизмы — могут изнашиваться значительно быстрее.

Как понять, почему из окна дует?

Определить причину сквозняка можно по месту, где появляется холодный воздух. Если дует непосредственно по периметру створки, то есть в месте ее примыкания к раме, проблема, скорее всего, связана с регулировкой или изношенным уплотнителем. В этом случае может помочь настройка цапф либо замена резины.

«Если же холодный воздух поступает из-под подоконника, стыков откосов или в местах соединения рамы со стеной, причина может быть в монтаже или износе монтажной пены. Регулировка створки здесь не поможет — потребуется вскрывать швы, заново герметизировать и запенивать конструкцию», — отметил эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Когда регулировка уже не поможет?

Если уплотнитель стал жестким, потрескался или порвался, его необходимо заменить. При поломке механизма — например, если ручка прокручивается, окно заклинило или створка держится только на одной петле — потребуется ремонт либо замена фурнитуры.

«Отдельная проблема — нарушение геометрии. Если пластиковый профиль деформировался из-за старения или некачественного армирования, регулировка может оказаться бесполезной и иногда потребуется замена всего окна», — добавил специалист.

Если внутри стеклопакета появилась влага или грязь, это говорит о его разгерметизации. В таком случае менять всю оконную конструкцию необязательно — достаточно заменить сам стеклопакет.

Подготовка окон к холодам — не единственный случай, когда перед ремонтом приходится решать, стоит ли восстанавливать вещь или проще заменить ее. С похожим вопросом владельцы сталкиваются и при поломке холодильника. Эксперт рассказал, в каких случаях ремонт еще оправдан, а когда покупка нового прибора окажется разумнее.