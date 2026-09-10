Телеканал «Пятница!» лишился камер и дрона на полмиллиона рублей после съемок в Африке

Сотрудницы телеканала «Пятница!» стали жертвами крупной кражи во время возвращения из командировки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщает Teleprogramma.org.

Оператор Мария и ведущая проекта «Белая амазонка» Алина Вавилонская летели рейсом авиакомпании Emirates из Йоханнесбурга в Москву в ночь с 4 на 5 сентября. Дорогостоящее оборудование они сдали в багаж. Однако по прилете обнаружили, что чемоданы были вскрыты.

Отмечается, что внутри все вещи оказались перерыты, а самое ценное пропало: камеры, экшн-камеры GoPro, дрон и объективы. Общая стоимость похищенного составляет около ₽500 тысяч.

Пострадавшие обратились в Emirates за компенсацией, но получили формальный ответ. Представители перевозчика заявили, что не несут ответственности за ущерб, и посоветовали писать жалобу на официальном сайте.

В авиакомпании также предположили, что к краже могут быть причастны сотрудники аэропорта. Девушки уже подали заявление в полицию. Однако практика показывает, что подобные разбирательства могут затянуться на месяцы.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова отказалась требовать компенсацию от «Аэрофлота» за совранный рейс на Мальдивы.