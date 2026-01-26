Данные 114 пунктов геодезической сети актуализировало БТИ Московской области

Специалисты БТИ Подмосковья обследовали 114 пунктов государственной геодезической сети и актуализировали данные. Об итогах работы рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Пункты государственной геодезической сети необходимы для того, чтобы обеспечить точность любых геодезических измерений и кадастровых работ. У каждого пункта имеются строго определенные координаты в единой государственной системе. От этих точек отсчитываются границы участков земли, строятся и проектируются объекты, проводятся все инженерные изыскания.

Данные с пунктов систематизировали и передали материалы в Управление Росреестра по Подмосковью.

