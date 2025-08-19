День флага отметят в парке им. В. Талалихина в Подольске

В Подольске на ближайшие выходные запланировано два масштабных мероприятия. Так, 22 августа в округе отметят День российского флага, а 23-го — проведут фестиваль «Маги в парках».

Фестиваль организует АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятия пройдут на территории парка имени Виктора Талалихина. В День флага можно будет посетить мастер-классы, принять участие в акции «Российский триколор» и викторинах, увидеть выступления артистов.

В рамках фестиваля состоится конкурс иллюзионистов. В нем примут участие жители региона. Также посетителей ждет представление от братьев Сафроновых.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые запланированы на это лето.