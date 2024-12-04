День инвалида отпраздновали в Подмосковье

День инвалида отпраздновали в регионе в рамках Международного дня инвалида. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Подмосковье», передает Министерство социального развития Московской области.

Праздник посетили около тысячи жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы творческие мастер-классы, концерт, танцы.

Так, гостей мероприятия научили мастерить новогодние игрушки и свечи, исполнять индийские танцы, рисовать, использовать VR-очки. В рамках концертной программы выступила Илона Броневицкая. В завершение праздника всем вручили подарки.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов и его областного отделения Михаил Терентьев, а также начальник управления Минсоцразвития региона Евгения Ларионова.