День Конституции РФ отметили в колледже «Подмосковье»

Празднование Дня Конституции РФ прошло в колледже «Подмосковье». Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

Для первокурсников провели интеллектуальную игру, которая помогла им продемонстрировать уровень понимания ключевых положений главного закона страны. Также прошли квизы на тему «Конституция».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, которые добились высоких результатов на олимпиадах.