День открытых дверей пройдет в колледжах Подольска 18 октября в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации округа.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе выросло число заявлений на поступление в колледжи.

Так, колледж «Московия» ждет учащихся 8-11 классов и их родителей в 11:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Московская, дом 1. Гостей ждут экскурсии, презентации, мастер-классы, показ оборудования и консультации.

Родители смогут принять участие в онлайн-собрании во вопросам перспектив трудоустройства выпускников. Подключиться к нему можно по этой ссылке.

Подольский колледж имени А. В. Никулина ждет всех гостей в 10:00 на следующих образовательных площадках: на улице Машиностроителей, 9; улице Ленина, 2А; улице Большая Зеленовская, 54/82; улице Генерал-губернатора Закревского, 3. Посетителей ждут мастер-классы и выставки.

