Депутат из Химок рассказала о донорской акции

Депутат Химок, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова выступила в прямом эфире «Подмосковье Life» телеканала «360» и рассказала о донорской акции, которую провели в округе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

По ее словам, участников мероприятия объединяет помощь участникам специальной военной операции, которые находятся в госпитале имени Вишневского. Им удалось собрать 38 л донорской крови, один стандартный забор составляет примерно 450 мл.

«День начинается с подготовки и регистрации доноров. <…> Далее — медицинский осмотр: врачи проверяют пульс, уровень гемоглобина и общее состояние. Если все в порядке, донор допущен к процедуре. После донации каждому участнику предлагают отдохнуть, выпить чай или сок, съесть легкие сладости — это помогает восстановить силы», — отметила Смирнова.

Она добавила, что потребности в крови достаточно постоянны, потому что операции, травмы, лечение онкологических и других заболеваний требуют регулярного пополнения запасов. Следующая акция пройдет в декабре в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

