Десять воздушных линий электропередачи отремонтировали на востоке Подмосковья

Ремонт провели в рамках программы по замене деревянных опор воздушных ЛЭП 35-110 кВ компании «Россети Московский регион».

В ходе ремонта в прошлом году было заменено 245 деревянных опор. Вместо них установили современные железобетонные. На трех линиях работы продолжились в 2024 году. Также в этом году проводилась замена опор еще на четырех линиях. В общей сложности на этих семи линиях в 2024-м заменили 304 опоры.

За два года реализации программы установили 549 новых опор. В результате повысилась надежность электроснабжения 106 тысяч жителей, более 420 социально значимых объектов и промышленных предприятий Воскресенска, Коломны, Луховиц и Зарайска.