Десятиклассники Подмосковья написали региональную диагностическую работу по химии

В Подмосковье десятиклассники написали региональную диагностическую работу по химии. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В написании контрольной приняли участие более 4 тыс. учащихся десятых классов, в которых химию изучают на углубленном уровне.

На написание работы было отведено 100 минут. Ребятам нужно было выполнить 18 заданий. Максимальный балл за контрольную — 32. Для успешного прохождения достаточно набрать 12 баллов. Результаты станут известны не позднее 18 декабря.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил школьников, которые достигли высоких результатов на олимпиадах.